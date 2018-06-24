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Posted 24 июня 2018, 16:44

Published 24 июня 2018, 16:44

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе сильное пламя охватило здание в центре города

24 июня 2018, 16:44
Сильный пожар охватил заброшенное здание полностью.

Многочисленные очевидцы на своих страницах в соцсетях сообщают о возгорании здания в центре Уфы, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Пламя охватило давно уже заброшенное здание - бывший Видинеевский дом, архитектурный памятник.

Очевидец пожара сообщил Медиакорсети, что горят верхние этажи здания, покрытого баннером. Густой столп дыма видно с аэропорта Уфы.

На месте работают пожарные, обстоятельства возгорания выясняются.

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