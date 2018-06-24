В Уфе сильное пламя охватило здание в центре города

Posted 24 июня 2018, 16:44
Published 24 июня 2018, 16:44
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Многочисленные очевидцы на своих страницах в соцсетях сообщают о возгорании здания в центре Уфы, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Пламя охватило давно уже заброшенное здание - бывший Видинеевский дом, архитектурный памятник.
Очевидец пожара сообщил Медиакорсети, что горят верхние этажи здания, покрытого баннером. Густой столп дыма видно с аэропорта Уфы.
На месте работают пожарные, обстоятельства возгорания выясняются.