ФАС считает нужным сохранить раздельное регулирование вейпов и сигарет

Представитель ФАС России Владимир Мишеловин привел пример в сфере рынка алкоголя, где вино, пиво и крепкие спиртные напитки регулируются раздельно. При этом ведомство сохраняет системный единообразный подход к их объединяющим факторам и особенностям.