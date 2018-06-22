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Posted 22 июня 2018, 16:19

Published 22 июня 2018, 16:19

Modified 17 октября 2022, 19:22

Updated 17 октября 2022, 19:22

ФАС считает нужным сохранить раздельное регулирование вейпов и сигарет

22 июня 2018, 16:19
ФАС не изменила свое мнение о проблеме регулирования вейпов и сигарет.

Электронные сигареты и табачная продукция должны регулироваться раздельно. Об этом пишет RNS.

Представитель ФАС России Владимир Мишеловин привел пример в сфере рынка алкоголя, где вино, пиво и крепкие спиртные напитки регулируются раздельно. При этом ведомство сохраняет системный единообразный подход к их объединяющим факторам и особенностям.

Точность и сбалансированность целевых посылов делает регулирование наиболее эффективным. Здесь также нужно соблюдать однозначность правоприменения норм законодательства. Работа надзорных органов должна быть ответственной, отметил Мишеловин.

Чиновник добавил, что обсуждение вопроса о регулировании вейпов и сигарет продолжится. Здесь нужно дать высказаться всем заинтересованным сторонам, имеющим абсолютно разные мнения.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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