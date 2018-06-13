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Следующие трехдневные выходные в Уфе будут дождливыми

13 июня 2018, 09:44
Теплее 20 градусов не будет.

Очередные следующие большие трехдневные выходные с 15 по 17 июня включительно в столице Башкирии снова, почти уже традиционно для нынешнего лета, пройдут под серым дождливым небом. Некоторые, видимо, от отчаяния, даже уверены: лета в этом году вовсе ждать уже не стоить.

Судя по прогнозу на сервисе Яндекс, эти опасения людей не беспочвенны: в ближайшие 10 дней – до 22 июня – солнца на небе не предвидится. И в основном в течение всех этих дней синоптики обещают небольшой дождь.

Сегодня и завтра, 13 и 14 июня, температура воздуха ночью покажет в районе плюс 10-12 градусов, днем до 18-20. В грядущие трехдневные выходные 15-17 июня будет точно так же.

На следующей полноценной рабочей неделе будет немного теплее: ночью до плюс 15, днем аж до плюс 25, что этим летом вообще неожиданно.

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