Следующие трехдневные выходные в Уфе будут дождливыми

Очередные следующие большие трехдневные выходные с 15 по 17 июня включительно в столице Башкирии снова, почти уже традиционно для нынешнего лета, пройдут под серым дождливым небом. Некоторые, видимо, от отчаяния, даже уверены: лета в этом году вовсе ждать уже не стоить.