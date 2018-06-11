Известный трэвел-блогер Сергей Доля раскритиковал дороги Башкирии

- В мой прошлый приезд я хорошо помню вашего Салавата Юлаева и вашего Ленина. Завтра, когда я высплюсь, я собираюсь обязательно его посетить. Мы ехали сюда из Казани, и я вам должен сказать: мягко говоря, дороги у вас лучше не стали. Есть видимость, что их скоро начнут ремонтировать. После нормальной дороги вдруг появилась желтая разделительная полоса, фуру не обогнать, приходилось тащиться за ними, поэтому мы опоздали, уточнил путешественник.