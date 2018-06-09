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Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выпустили новый альбом – «Галя ходи»

9 июня 2018, 12:24
В творчестве музыкантов это юбилейная 20-я пластинка.

Новый альбом вышел 9 июня, в творческом багаже Юрия Шевчука и группы «ДДТ» это двадцатый альбом. В новом альбоме 14 треков. Концепция альбома – путеводитель по разным стилям.

- Там есть и что-то тяжелое, и легкое, и что-то ностальгическое. И какое-то наше отношение к рэп-музыке просматривается. И электроника, и постпанк, как мы его понимаем, — песня «УЕ». Я рассматривал российский рок в разных его ипостасях, – Юрий Шевчук в беседе с журналистом издания «Медуза».

По признанию музыканта, в альбоме много размышлений о рок-музыке, а также попытка показать, что у этого музыкального направления еще есть, что показать миру.

Название альбома – по одной из старых песен коллектива. В новом альбоме трек «Галя ходи» занимает 9-ю позицию.

Альбом уже доступен в продажах на основных музыкальных онлайн-площадках. В списке городов, где в ближайшее время запланированы концерты группы, Уфы, к сожалению, пока нет.

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