Лидер Партии ветеранов России обратился к судьям из-за журналиста

Вчера, 8 июня, в Гафурийском межрайонном суде рассматривалось уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Красноусольский Марса Абельгузина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. На заседании с целью освещения процесса присутствовал специальный корреспондент Медиакорсети Марат Гареев, которого судья Альбина Давлетшина постановила удалить из зала суда, несмотря на то, что суд открытый.