Летний калейдоскоп-2018: Куда можно отправиться с детьми в Уфе

Суть игры заключается в поиске выхода из специально оборудованной комнаты или помещения в течение ограниченного промежутка времени. В ходе игры участники находят различные подсказки и предметы, разгадывают головоломки. При этом мобильники и прочие средства коммуникации обязательно изымаются у них до завершения игры.