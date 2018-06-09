Летний калейдоскоп-2018: Куда можно отправиться с детьми в Уфе

У вас есть уникальная возможность наяву оказаться в фантазии, в которой всё в буквальном смысле перевернуто с ног на голову. Для этого достаточно войти в Дом Перевёртыш!
Кровать на потолке, люстра на полу, обеденный стол «завис в воздухе». Достаньте фотоаппарат и сделайте фотографию себя, гуляющего по потолку, а потом разошлите ее друзьям или запостите в соцсети с самыми веселыми комментариями.
Адрес Дома Перевёртыша: Уфа, ул. Рубежная, 174, на парковке СТЦ «Мега», напротив центрального входа в комплекс.
Телефон для справок: +7 965 924 66 33.
Не пропустите возможность провести всей семьей по-настоящему «Улетные выходные» в парке «Волшебный мир».
Каждую субботу и воскресенье с 14.00 вас ждет программа развлечений:
- игровая программа от героев парка – его уникальных веселых персонажей, которые несут с собой Любовь, Чудеса, Гармонию, Фантазию, Счастье, Отличное Настроение, Мечту!
- яркие конкурсы, призы и подарки;
- каждые выходные в хорошую погоду - пенная детскотека!
А к праздничным датам подготовлены особые сюрпризы:
12 июня с полудня в парке гостей встретит праздничный музыка, а с 14.00 начнется специальная программа «Мы – одна Семь Я», посвященная «Дню города». Кульминация праздника - Пенная Детскотека с участием всех персонажей.
30 июня состоится конкурс от Русского радио «Поющая семья».
8 июля в парке пройдет Фестиваль Рыжиков «Оранжевое Лето!», парк приготовил подарки всем рыжеволосым мальчикам и девочкам, а также игры, конкурсы, сюрпризы и подарки для всей семьи и, конечно же, Пенную Детскотеку.
22 июля парк приглашает на Фестиваль Близнецов «Один в один», в программе которого: подарки от парка всем близняшкам, необыкновенное представление, всем на удивление, океан волшебного настроения и море пены, розыгрыш главного подарка от парка.
29 июля состоится «День Именниника!» с игровой программой, творческой мастерской, подарками для всех июльских именинников, а также танцевальным заплывом в море пены.
В августе в парке пройдет праздник - день рождения парка.
Адрес парка «Волшебный мир»: Уфа, проспект Октября 79/1Б, рядом с площадью имени Ленина.
Телефон: +7 (347) 290-20-82.
Если вы еще ни разу не участвовали в квесте, то вас ожидает незабываемая гамма переживаний – восторг, азарт и мозговой штурм на фоне адреналинового удовольствия.
Суть игры заключается в поиске выхода из специально оборудованной комнаты или помещения в течение ограниченного промежутка времени. В ходе игры участники находят различные подсказки и предметы, разгадывают головоломки. При этом мобильники и прочие средства коммуникации обязательно изымаются у них до завершения игры.
Разнообразие тем для квестов в реальности сегодня настолько же велико, насколько бесконечна и человеческая фантазия.
Вы можете окунуться с головой в детективную историю, попасть на необитаемый остров или в таинственный лабиринт.
Каждая разгадка, ведущая к выходу из квеста, доставит реальное удовольствие его участникам, а пережитые вместе испытания сплотят из них команду единомышленников.
При этом можно выбрать квесты, подходящие именно для детского возраста. Например, совместная с детьми разгадка удивительной истории миньонов или спасение семьи с необитаемого острова подарят вам незабываемые приключения.
«Выход №3» имеет репутацию одного из самых креативных организаторов квестов. Чтобы убедиться в этом, достаточно сделать шаг в комнату, полную удивительных тайн и загадок.
Адреса компании «Выход №3»: Уфа, Свердлова, 98; ул. Бабушкина, 52.
Телефоны: +7(347) 266-60-47, +7 927 236 60 47.
Погрузитесь в мир эмоций и раскрасьте свое настроение радужными красками. Только настоящий цирк сможет подарить вам неповторимые эмоции! Здесь взрослые окунутся в мир детства, а дети получат бурю эмоций. В Уфу приехала яркая цирковая постановка, в которой принимают участия заслуженные артисты российского цирка. Цирк «Триумф» представляет в Уфе программу «Наш добрый цирк»
В нее включен аттракцион джигитов Северной Осетии «Иристон» под руководством народного артиста Северной Осетии Таймураза Канукова, участники которого исполнят зажигательные национальные танцы и обязательно устроят быстрый галоп лошадей - это всегда отличало «Иристон» от других номеров в жанре джигитов.
Воздушные гимнасты покорят зрителей сложнейшими трюками под самым куполом цирка.
Свои удивительные способности продемонстрирует самый сильный человек в мире, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Фахреддин Ахназаров.
Выступления дрессированных верблюдов, яков, лошадей и собак на свободе представят лауреат цирковой премии имени Чинизели Аликпер Насиров и его коллеги.
Незабываемый клоунский дуэт «Авантюристы» не позволит ни на секунду заскучать ни одному зрителю.
Цирк официально начнет свои гастроли в Уфе с 16 июня, а 12 июня, в День города, артисты организуют бесплатное представление на площади рядом с гипермаркетом «Магнит» на улице Жукова.
Адрес цирка «Триумф» в Уфе: Уфа, ул. Жукова.
Телефон: + 7 987 024 74 57.
Поход с ребёнком в театр должен стать обязательной частью летней программы для любого родителя. Именно в июне в Молодёжном театре начинается традиционный марафон детских спектаклей.
С 1 по 21 июня самые запоминающиеся сказки и приключенческие истории артисты расскажут сразу с двух сцен и по несколько сеансов в день.
Среди постановок такие всемирно известные истории, как «Аладдин», «Пеппи Длинныйчулок», «Приключения Тома Сойера», «Щелкунчик», «Золушка», русские народные сказки «Царевна-лягушка», «Про Иванушку-дурачка» и спектакли по популярным современным произведениям.
Рекомендуем лайфхак, как всего за час рассказать ребёнку про добро, справедливость, честность, правила пожарной безопасности и другие важные темы. Надо всего лишь привести его на поучительные, красочные и поразительные спектакли.
Адрес Молодежного театра: Уфа, ул. Ленина, 62.
Телефон: +7 (347) 286‑59-05.
Можно заказать билеты также в онлайн-кассе театра.
«Шоу белых китов» вселяет в зрителей ощущение потрясающей красоты окружающего мира, в котором обитают такие прекрасные существа, как полярные дельфины-белухи.
Гладкая блестящая голова, хитрые глаза и улыбка во весь рот – такие они, представители одного из красивейших видов маленьких зубастых китов. Величественные белые киты ловко выполняют трюки в воде, не забывая мимоходом обрызгать посетителей веселыми мокрыми каплями.
Как призналась одна из посетительниц, после прикосновения к дельфину она поверила, что ее самые сокровенные мечты обязательно сбудутся, это обещание она увидела в глазах дельфина-белухи.
Адрес «Шоу белых китов»: Уфа, ул.Менделеева, 217А, к1.
Конный манеж ипподрома «Акбузат».
Телефоны: +7 (347)257 99 77, +7(347)200 85 88.
Музей занимательных наук «Интеллектус» - это одно из самых интересных мест в Уфе, в котором рады любознательным гостям.
Именно в этом месте вы сможете узнать секреты кинематографа и приблизиться к молнии Николы Тесла, рассмотреть звук и попасть внутрь мыльного пузыря, рассчитать скорость звука, запустить ракету, заставить кипеть холодную воду, поднять одним пальцем тяжелую гирю и сделать свой летательный аппарат, собрать мост без единого гвоздя, измерить силу своего крика и увидеть обратную сторону луны и многое-многое другое.
Адрес Музея занимательных наук «Интеллектус»: Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2, 3 этаж, ТЦ «Южный Полюс».
Телефон: (347) 246-34-34.