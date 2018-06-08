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В правительстве России определились с пенсионным возрастом

8 июня 2018, 11:55
Женщинам на восемь, а мужчинам на пять лет.

Пенсионный возраст для мужчин увеличат до 65 лет, для женщин до 63 лет, сообщает «РБК», ссылаясь на свои источники.

Повышение пенсионного возраста утвердят на заседание 14 июня. Так, пенсионный возраст для мужчин повысят на пять лет, женщин на восемь лет. По некоторым источникам, возраст выхода на пенсию, который сейчас составляет для женщин 55 лет, а для мужчин — 60, будет увеличен до 60 лет для женщин и до 62-65 лет — для мужчин.

Напомним, вчера, 7 июня, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста.

- Я к этому отношусь в высшей степени осторожно и аккуратно, - сказал Владимир Путин. – Одна из основных задач, поставленных мной перед правительством – повышение доходов пенсионеров, причем значительное.

Татьяна Голодец ранее сообщала о возможном изменении пенсионной системы РФ в 2019 году.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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