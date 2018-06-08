Трамплин для инженеров: В Уфу прибыли молодые таланты «Роснефти»

- Конечно, «нефтянка» - это больше мужская отрасль, поэтому на конференции больше молодых людей, чем девушек, которые традиционно выбирают геологию и геофизику. Все ребята многогранные, компетентные в рамках своей профессии, амбициозные с хорошими ожиданиями и мотивацией. У них своя субкультура, высокая коммуникабельность, почти все владеют вторым языком – чаще английским. Все готовы двигаться дальше, иногда, может быть, даже слишком целеустремленно, невзирая ни на какие преграды, - отметил Андрей Владимирович.