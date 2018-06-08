Аэропорт города Кувейт признан худшим в мире

В перечень лучших воздушных гаваней мира от AirHelp попали три аэровокзала России. Так аэропорт Шереметьево в Москве оказался на 15-ом месте рейтинга с 8,13 балла. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге набрал 7,6 балла, попав на 50-ю строчку. Московский Домодедово расположился на 130-ом месте с 6,46 балла.