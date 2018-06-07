В Уфе девочку с психическим расстройством нашли в шалаше в лесу

Известно, что девочка исчезла 4 июня с детской площадки одного из дворов на улице Софьи Перовской. Девушка страдает эпилепсией и психическим расстройством. По словам родственников, Диана любит ездить на автобусах. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает.