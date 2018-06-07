В Уфе девочку с психическим расстройством нашли в шалаше в лесу

Накануне, 6 июня, стало известно, что в Уфе волонтеры нашли 16-летнюю Диану Шаяхметову, пропавшую два дня назад. Об этом сообщил в соцсетях руководитель группы поиска пропавших людей в РБ Павел Нестеров.
По его словам, дважды волонтерам звонили прохожие с сообщениями, что видели беглянку катавшейся в автобусе в районе остановок «Ботанический сад» и «ВДНХ». Волонтеры начали обследовать прилегающую территорию и в лесопосадке нашли Диану в самодельном шалаше.
Известно, что девочка исчезла 4 июня с детской площадки одного из дворов на улице Софьи Перовской. Девушка страдает эпилепсией и психическим расстройством. По словам родственников, Диана любит ездить на автобусах. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает.