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В Уфе девочку с психическим расстройством нашли в шалаше в лесу

7 июня 2018, 10:22
16-летнюю Диану Шаяхметову родственники и волонтеры искали почти двое суток.

Накануне, 6 июня, стало известно, что в Уфе волонтеры нашли 16-летнюю Диану Шаяхметову, пропавшую два дня назад. Об этом сообщил в соцсетях руководитель группы поиска пропавших людей в РБ Павел Нестеров.

По его словам, дважды волонтерам звонили прохожие с сообщениями, что видели беглянку катавшейся в автобусе в районе остановок «Ботанический сад» и «ВДНХ». Волонтеры начали обследовать прилегающую территорию и в лесопосадке нашли Диану в самодельном шалаше.

Известно, что девочка исчезла 4 июня с детской площадки одного из дворов на улице Софьи Перовской. Девушка страдает эпилепсией и психическим расстройством. По словам родственников, Диана любит ездить на автобусах. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

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