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Константин Толкачев предложил поддержать РПЦ бюджетом

7 июня 2018, 09:46
Спикер башкирского парламента выступил с приветствием на IХ ежегодной Межрегиональной конференции, посвященной социальному служению в епархиях Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Константин Толкачев выступил с предложением поддержать благотворительную деятельность Русской православной церкви средствами госбюджета.

По словам Константина Толкачева, в России исторически сложилось эффективное сотрудничество между государством и Церковью в преодолении социальных проблем и действующее законодательство не создает никаких препятствий для этого.

- Напротив, важным элементом нормативной правовой базы, регламентирующей социальную деятельность Русской православной церкви, отдельных епархий, благочиний с органами государственной власти и местного самоуправления являются соглашения о сотрудничестве, - сказал Константин Толкачев. - Например, в настоящее время реализуются соглашения РПЦ с государством в областях здравоохранения и социального развития, помощи гражданам, пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, проведении реабилитации, в том числе алкозависимых и наркозависимых.

По мнению Толкачева, есть ряд проблем, которые мешают более интенсивному развитию двусторонних отношений: церкви и государства.

- Нужно более интенсивно решать вопросы поддержки НКО, работающих при приходах храмов, - сказал спикер башкирского парламента.

Надо продумать и законодательно закрепить пути финансирования благотворительной деятельности РПЦ из госбюджета, оказания государственной помощи в реставрации и охране храмов.

- Государство должно поддержать реализацию общественно значимых программ, создать такие экономические условия, которые максимально способствовали бы расширению образовательной, культурно-просветительской деятельности Церкви, - сказал Толкачев..

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