В Москве представили книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было»

Эта книга необычна тем, что автор словно ведет с читателем неспешный диалог о жизни, Родине, душе, любви и дружбе. Составители Алексей Фенин и Гульнара Белозерова, изучив творчество Мустая Карима, выбрали те отрывки прозы, стихов, воспоминаний, которые могут дать представление о судьбе поэта в контексте жизни всей страны, представить его как яркое, глубокое и самобытное явление современной художественной литературы.