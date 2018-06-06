Среднедушевые доходы жителей Башкирии за квартал упали почти на 9 тысяч

Posted 6 июня 2018, 12:11
Published 6 июня 2018, 12:11
Modified 17 октября 2022, 19:50
Updated 17 октября 2022, 19:50
Башкортостанстат опубликовал данные об уровне жизни жителей республики за первый квартал 2018 года. Как оказалось, данный показатель существенно снизился в сравнении с четвертым кварталом 2017 года.
Так, в январе текущего года размер денежного дохода составил 22 906,9 рубля, он стал меньше на 1 223 рубля, если сравнивать с тем же периодом 2017 года.
В феврале 2018 года снеднедушевой доход на одного жителя Башкирии составил составил 25 104 рубля. Это на 266,7 рубля меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В марте денежный доход населения составил 25 578,6 рубля. По данным статистики, эта сумма больше на 973,7 рубля, чем за тот же период в предыдущего года.
В среднем же доход за первый квартал текущего года составил 24 529,8 рубля. В 2017 году за этот же период денежный доход населения был 24 701,8 рубль.
Примечательно, что сравнивать с результатами четвертого квартала 2017 года статистики не стали, вероятно, потому что такое сравнение является не корректным и включает в себя всякие дополнительные выплаты наподобие премий по итогам года и 13-ой зарплаты. А между тем, сравнение звучит совсем не оптимистично, потому что в четвертом квартале прошлого года среднедушевой доход населения Башкирии достигал 33259,5 рублей.