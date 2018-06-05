Первая очередь крупного образовательного центра появится в Уфе в 2019 году

- Такие объекты есть в Китае, появились они уже и в Москве. Мы намерены, если все будет нормально, ввести первую очередь образовательного центра - то есть детский сад - уже к столетию республики, в 2019 году. Затем, в 2020 году, должна будет войти в строй и новая большая школа, - рассказал Ирек Ялалов. - Работа в микрорайоне уже идет, засыпано болото, на место которого будет построен будущий образовательный центр.