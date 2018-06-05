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Первая очередь крупного образовательного центра появится в Уфе в 2019 году

5 июня 2018, 20:08
Мэр Уфы рассказал о перспективах ремонта учебных заведений в столице.

Сегодня, 5 июня, в ходе прямой линии с главой Уфы на телеканале "Вся Уфа" мэр города Ирек Ялалов рассказал о перспективах реализации пилотного проекта по строительству крупного образовательного центра в микрорайоне Инорс. Разъяснения прозвучали в ответ на прозвучавший в эфире упрек от местных жителей том, то обещанная столичным руководством школа рядом с их новым жильем так и не появилась.

По словам Ирека Ялалова, после обсуждения было принято решение строить не отдельную школу для 12 домов, а крупный образовательный центр для всего микрорайона почти на две тысячи учащихся. В него войдут детский сад, школа и спортивная школа.

- Такие объекты есть в Китае, появились они уже и в Москве. Мы намерены, если все будет нормально, ввести первую очередь образовательного центра - то есть детский сад - уже к столетию республики, в 2019 году. Затем, в 2020 году, должна будет войти в строй и новая большая школа, - рассказал Ирек Ялалов. - Работа в микрорайоне уже идет, засыпано болото, на место которого будет построен будущий образовательный центр.

Ирек Ялалов уточнил, что на сегодняшний день ремонта требуют больше сорока школ в Уфе. В план ремонта в этом году, к сожалению, вошли не все из них.

- Дело в том, что многие школы были построены в 40-ые и 50-ые годы и теперь они все почти одновременно приходят в аварийное состояние. Мы следим за их состоянием и стараемся организовать ремонтные работы своевременно, - уточнил мэр столицы. - К сожалению, средств на все не хватает. Есть у нас позитивный пример государственно-частного партнерства, когда частный инвестор финансировал ремонт школы. Надеемся, за ним последуют другие подобные примеры.

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