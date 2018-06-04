В России с сегодняшнего дня узаконили «черные списки» авиадебоширов

В законе есть исключения. Например, если в какую-то точку на земле летает только эта одна авиакомпания и нет альтернатив, авиахулигана должны пустить на борт. То же самое касается случаев, если он летит на лечение или сопровождает кого-то, летящего лечиться, или же на похороны родственников.