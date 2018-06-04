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Posted 4 июня 2018, 05:50

Published 4 июня 2018, 05:50

Modified 17 октября 2022, 19:48

Updated 17 октября 2022, 19:48

В России с сегодняшнего дня узаконили «черные списки» авиадебоширов

4 июня 2018, 05:50
Срок отлучения от неба – 1 год.

Официально этот документ будет называться «Реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», неофициально – черный список авиапассажиров. С сегодняшнего дня, 4 июня, авиакомпании имеют законное право включать авиадебоширов в черные списки и отказывать им в повторном полете. Соответствующие изменения в закон вступили в силу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Решение о внесении в список принимает руководитель авиакомпании, срок нахождения в списке – 1 год. Пассажира необходимо письменно известить о том, что он теперь находится в числе неблагонадежных авиапассажиров. А сам хулиганистый авиапутешественник может это дело оспорить в суде.

В законе есть исключения. Например, если в какую-то точку на земле летает только эта одна авиакомпания и нет альтернатив, авиахулигана должны пустить на борт. То же самое касается случаев, если он летит на лечение или сопровождает кого-то, летящего лечиться, или же на похороны родственников.

Напомним, что проблема хулиганства на борту самолета стоит в России достаточно остро, чаще это связано с пьянством пассажиров. Такое поведение не только приводит к задержке рейса, но и может повлиять на безопасность полета.

В конце прошлого года авиатурист из Уфы на рейсе «Уфа-Пхукет» слишком рано дорвался до отдыха – на борту он матерился, едва не дрался, оскорблял пассажиров. Другого пьяный пассажир устроил дебош на рейсе «Дубай-Уфа» также в конце прошлого года

Из «свежих» – житель Башкирии устроил безобразия на борту во время перелета из Москвы в Минеральные Воды.

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