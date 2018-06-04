В Башкирии полицейских подозревают в халатности при хищении госимущества

- Даже если допустить, что они действительно не знали о решении Арбитражного суда от 2014 года, теперь-то их об этом уведомили. Значит, неправомерная сделка должна быть расторгнута и работы на участке прекращены. Однако все продолжилось с точностью до наоборот, демонтаж и вывоз труб, которые являются государственной собственностью, не прекращался,- пояснил Арнольд Юсупов. – При этом все наши обращения в полицию с требованием призвать нарушителей к порядку и прекратить противозаконные действия, полиция оставляла без внимания.