Лето-2018: В Башкирии уже утонули 5 человек. Как избежать трагедий?

В прошлом году в Башкирии действовали 37 пляжей, 14 из которых находились на территории детских оздоровительных лагерей. В этом году их количество должно остаться на том же уровне.
В Уфе будут организованы девять зон отдыха на воде. Это пляжи: «Солнечный» и «Бельский» - на реке Белой в Кировском районе, «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» и «Кашкадан» - на реке Уфа в Октябрьском районе, «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом в Калининском районе, «Песчаный» на реке Уфа также в Калининском районе, «Карьерный» в Демском районе.
Также большой популярностью у жителей республики пользуется отдых на берегах прекрасных озер Башкирии: Аслыкуль (рядом с деревнями Янги-Турмуш и Купоярово в Давлекановском районе), Талкас (на западном склоне реки Ирендык в Баймакском райне), Яктыкуль (в Абзелиловском районе), Кандрыкуль (неподалеку от села Кандры в Туймазинском районе), Голубое (неподалеку от деревни Новомусино в Кармаскалинском районе), Аушкуль (рядом с деревней Старобайрамгулово в Учалинском районе), Красный Ключ (рядом с селом Красный Ключ в Нуримановском районе).
Более полный список пляжей республики, разрешенных для купания, можно найти на сайте регионального управления МЧС РФ.
Если все-таки ваш выбор пал на место, необорудованное для купания, проверьте, действует ли там сотовая связь. В случае ЧП вам понадобится оперативно вызвать спасателей или медиков.
Место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 метров), нет сильного течения и водоворотов. Купаться в таком месте лучше только с использованием надувных кругов и других надежных плавательных средств.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но уже нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже плюс 18-19 градусов, температура воздуха – плюс 20-25 градусов.
Если вы намерены практиковать закаливание с купанием в водоемах в разную погоду, следует начинать купание при температуре воды не ниже 20 градусов, уже затем переходить к купанию при более низких температурах. Делать это необходимо постепенно, потому что организм должен приспособиться к новому температурному режиму.
Наиболее приемлемыми являются следующие режимы купания: при температуре воды 18 градусов - 6-8 минут, при температуре воды 20 градусов - 10-12 минут, при температуре воды свыше 20 градусов -15-20 минут.
К сожалению, купание нередко совмещается с шашлыками и алкоголем. А после такого пикника разгоряченные отдыхающие бросаются в воду, напрочь забывая о правилах безопасности, которые гласят:
- не входите в воду нетрезвым;
- не оставляйте без присмотра детей;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;
- не прыгайте в воду в неизвестных местах;
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- умейте правильно рассчитывать свои силы.
Маленькие дети даже после нескольких уроков плавания нуждаются в постоянном присмотре, как на водоеме, так и в бассейне. Возлагать эту обязанность можно только на опытного и ответственного пловца, знакомого с правилами первой медицинской помощи и умеющего оказать ее в чрезвычайных ситуациях.
Старайтесь выбирать пляж, на котором работают опытные и сертифицированные спасатели, соблюдайте правила, о которых сообщают на досках объявлений, не заплывайте за предупреждающие флажки. Следите, чтобы дети также не выбирались за пределы отведенного для них так называемого «лягушатника».
Будьте примером для своих детей и строго соблюдайте правила на воде. Помните, что дети стараются во всем брать пример со взрослых!
Если во время плавания у вас или у того, кто рядом с вами, начинает сводить ногу судорогой, главное – не паниковать. Необходимо на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, сильно рукой потянуть на себя ступню за большой палец. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова.
Чтобы избавиться от воды попавшей в дыхательное горло и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову как можно выше, сильно откашляться.
Чтобы избежать захлёбывания в воде, нужно соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если волна идет с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу.
Никогда не следует подплывать к водоворотам. Это самая большая опасность на воде. Оказавшись же в водовороте, не следует поддаваться страху и терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. Отдыхать в воде можно на спине или сгруппировавшись «поплавком».
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Нужно лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если так не удается освободиться от растений, тогда, освободив руки, нужно поджать под себя ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Нельзя выходить в плавание на неисправной или полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно.
Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.
Заметив тонущего человека, сразу определите, нет ли под рукой средства, которое можно бросить пострадавшему. Если ничего подходящего не оказалось, к пострадавшему следует добираться вплавь, предварительно ободрив его криком. Подплыв к утопающему, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади, транспортировать к берегу. Хорошо, если в это время те, кто находится на берегу, вызовут врачей и спасателей.
Следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от недостатка кислорода, может схватить вас и потащить за собой. В этом случае вам необходимо немедленно нырнуть под воду - инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас.
Если человек уже погрузился в воду, не прекращайте попыток найти и извлечь его, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать даже в том случае, если тонущий пробыл в воде около 6 минут.
Вытащив пострадавшего на берег, осмотрите его рот и нос: они могут быть забиты илом или песком (их нужно прочистить пальцами, повернув голову человека на бок). Затем положите человека животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и, сильно нажав на поясницу, выплесните воду из желудка и дыхательных путей. Все это надо делать быстро, а затем перевернуть пострадавшего на спину и начать искусственное дыхание.
Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно!) и, сместив челюсть вниз, раскройте ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего (через платок или марлю) и с силой выдохните воздух.
Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыхание сочетают с непрямым массажем сердца. Для этого одну ладонь положите поперек нижней части грудины (но не на ребра!), другую – поверх первой накрест. Надавите на грудину так, чтобы она прогнулась на 3-5 см и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес своего тела. Через каждое вдувание делайте 4-5 надавливаний. Не прекращайте реанимационных действий до прибытия скорой помощи.
Важное замечание: детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежание разрыва легких, а надавливание необходимо производить одной ладонью (детям) или двумя пальцами (младенцам).
Чтобы вызвать спасателей или медицинскую помощь, можно набрать с мобильного телефона номер 112.
Непосредственно «скорую помощь» можно вызвать по номеру 103, в полицию можно дозвониться сразу по номеру 102, единый телефон пожарных и спасателей – 101.