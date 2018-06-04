Лето-2018: В Башкирии уже утонули 5 человек. Как избежать трагедий?

Если во время плавания у вас или у того, кто рядом с вами, начинает сводить ногу судорогой, главное – не паниковать. Необходимо на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, сильно рукой потянуть на себя ступню за большой палец. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова.