mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2018, 13:06

Published 4 июня 2018, 13:06

Modified 17 октября 2022, 19:48

Updated 17 октября 2022, 19:48

Директор МУЭТ Аскар Фазлыев перейдет на другую работу

4 июня 2018, 13:06
Он написал заявление об уходе с поста директора МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ), сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

Изданию стало известно, что директор МУЭТ Аскар Фазлыев написал заявление об уходе по собственному желанию. Он перейдет в администрацию Калининского района Уфы заместителем главы администрации по экономике, сообщил изданию информированный источник.

Аскар Фазлыев на момент подготовки материала для общения был недоступен.

Аскар Фазлыев возглавил МУЭТ в августе 2014 года, при нем муниципальное предприятие было реорганизовано путем разделения на транспортное и инфраструктурное (Управление инфраструктурой транспорта) предприятия.

МУЭТ управляет работой городского электротранспорта. В последние годы в Уфе его работу приостанавливали из-за долгов, энергетики прекращали подачу электроэнергии в 2017 и в 2018 годах. Последняя приостановка работы общественного транспорта случилась в конце мая. На тот момент долг МУЭТ перед ЭСКБ составил более 115 млн руб.

В июле 2017 года на предприятии была начата процедура наблюдения, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа». Крупнейшим кредитором предприятия является Банк Москвы (входит в ВТБ), требования которого оцениваются в 164,63 млн руб.

В МУЭТ накопление долгов объясняли нереализованным проектом скоростного трамвая: на эти цели предприятие взяло в 2012 году кредит в 400 млн рублей и расплачивается за него до сих пор. Кроме того, на финансовом состоянии МУЭТ сказалось недовозмещение за перевозку льготников (за 2011-2013 годы - в размере 240 млн руб), прокладка бесшумных рельсов на участке Зорге – Шафиева на сумму 300 млн руб, приобретение в 2012 году в кредит четырех трамвайных вагонов на сумму 100 млн руб.

Материалы по теме
Фотофакт: в Уфе перестали ходить все трамваи и троллейбусыВ Уфе трамваи и троллейбусы вновь отключили от электроэнергииВ Уфе вновь начали ходить трамваи и троллейбусы
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика