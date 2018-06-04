Директор МУЭТ Аскар Фазлыев перейдет на другую работу

В МУЭТ накопление долгов объясняли нереализованным проектом скоростного трамвая: на эти цели предприятие взяло в 2012 году кредит в 400 млн рублей и расплачивается за него до сих пор. Кроме того, на финансовом состоянии МУЭТ сказалось недовозмещение за перевозку льготников (за 2011-2013 годы - в размере 240 млн руб), прокладка бесшумных рельсов на участке Зорге – Шафиева на сумму 300 млн руб, приобретение в 2012 году в кредит четырех трамвайных вагонов на сумму 100 млн руб.