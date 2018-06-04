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Posted 4 июня 2018, 05:29

Published 4 июня 2018, 05:29

Modified 17 октября 2022, 19:48

Updated 17 октября 2022, 19:48

Дети дольщиков «Миловского парка» из Уфы записали видеообращение к властям

4 июня 2018, 05:29
Сюжет
Обманутые дольщики
В День защиты детей дольщики таким образом напомнили о нарушенных конституционных правах своих семей.

В соцсетях появился видеоролик, подготовленный инициативной группой дольщиков ЖК «Миловский парк», на котором записано коллективное обращение к властям с требованием защитить права обманутых людей и особенно их детей, будущее которых, по сути, оказалось под угрозой из-за отсутствия своего жилья.

По словам дольщиков, все обращения, которые были им даны властями в канун президентских выборов, были нарушены. Стройка вновь остановлена и никаких перспектив ее продолжения люди не видят.

- 2500 людей, которые приобрели жилье по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в этом жилом комплексе, оказались брошены на произвол судьбы. Нарушены права наших детей, мы вложили материнский капитал, а нашим детям негде жить! С днем защиты детей! Так защищает права детей наше государство! - подчеркивается в обращении.

В конце видеоролика размещены трогательные кадры детских обращений с просьбой вернуть квартиры и достроить дома.

Напомним, ЖК «Миловский парк» имеет репутацию проблемного проекта загородного жилья, который реализуется на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства. Компания-застройщик, которая принадлежит физлицу Сергею Ластовчуку и бывшему главе уфимской школы по подготовке кинологов МВД РФ Николаю Шеину, не справилась с обязательствами перед более чем 1 тыс. дольщиков, затраты на исполнение которых в госкомстрое республики оценивали более чем в 1 млрд руб. Главной причиной фиаско назвали крах программы «Жилье для российской семьи». В итоге из 14 кварталов, запланированных в данном жилом комплексе, были сданы пока только два.

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