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Posted 3 июня 2018, 09:04

Published 3 июня 2018, 09:04

Modified 17 октября 2022, 19:47

Updated 17 октября 2022, 19:47

В Уфе летом будет работать 9 пляжей

3 июня 2018, 09:04
Специалисты Управления гражданской защиты города, мэрии Уфы, Роспотребнадзора РБ уже проинспектировали их.

На Белой будет 2 городских пляжа – «Солнечный» в Кировском районе, «Затон» в Ленинском. На Уфимке три: «Берег солнца» в Октябрьском районе, «Сипайловское Сочи», «Песчаный» в Калининском районе. Официально также разрешены места для отдыха на озерах: «Карьерное» на озере Глубоком в Демском районе, «Кашкадан» в Сипайлово, «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом в Инорсе.

Тем не менее, судя по данным Башгидромета, в Уфе в ближайшее время искупаться не удастся, поскольку в столице и на территории республики ожидаются осадки, шквалистый ветер до 20 м/с, грозы, местами град и заморозки на почве.

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