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В Башкирии стали чаще пользоваться платежной картой «Мир»

2 июня 2018, 17:42
В республике их выпустили уже 800 тысяч штук.

В общем объеме платежных карт, которые выпустили за 1 квартал 2018 года карт «платежной системы «Мир» 12,3%. Год назад их доля была значительно ниже – 1,6%.

А доля операций, например, покупка в магазинах, снятие наличных в банкоматах, с использованием этого вида карт увеличилась до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Башкирии – подразделения Банка России.

По закону к 1 июля все бюджетники будут получать зарплату на эти карты. Пенсионеров также переведут на «Мир» по мере истечение срока использования их нынешних карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

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