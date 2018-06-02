Самая популярная детская одежда в Уфе – футболка

Футболки – не только самый популярный, но и самый дешевый товар. Средняя цена – 210 рублей. Штаны и шорты продаются в среднем за 290 рублей за штуку. Детская верхняя одежда стоит в среднем 1070 рублей. Девочек одевать еще с детства – самое дорогое «одежное» удовольствие. Самый дорогой товар из детской одежды – платья и юбки, они в среднем стоят по 2675 рублей за штуку.