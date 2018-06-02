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Самая популярная детская одежда в Уфе – футболка

2 июня 2018, 10:58
Стоит она в среднем около 200 рублей.

Самый ходовой товар из раздела детской одежды – это футболки. Этот элемент одежды составляет подавляющую долю того, что продается и покупается – 87%. Такое интересное исследование провел сервис объявлений «Юла».

На втором месте штаны и шорты – 8% объявлений о купле-продаже, замыкает тройку лидеров верхняя одежда – 3%. На четвертом месте платья и юбки – 2%. Менее всего уфимцев интересует детская домашняя и спортивная одежда.

Футболки – не только самый популярный, но и самый дешевый товар. Средняя цена – 210 рублей. Штаны и шорты продаются в среднем за 290 рублей за штуку. Детская верхняя одежда стоит в среднем 1070 рублей. Девочек одевать еще с детства – самое дорогое «одежное» удовольствие. Самый дорогой товар из детской одежды – платья и юбки, они в среднем стоят по 2675 рублей за штуку.

Сменой детской одежды чаще всего уфимцы занимаются в апреле, а реже всего в январе.

Каждый второй запрос (46%)в разделе про детскую одежду – «Конверт на выписку».

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