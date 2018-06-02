Неделя в Башкирии: Семак, Бабченко, санатории, ритейл и уфимская набережная

Во вторник, 29 мая, стало известно, что главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак покинул свой пост, ему предложили возглавить «Зенит» (Санкт-Петербург). В связи с этим мы опросили экспертов и болельщиков, решили узнать, кого они видят на посту тренера ФК «Уфа». Мнения экспертов разделились, а большинство болельщиков проголосовало за Рашида Рахимов.