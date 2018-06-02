Доход трех самых богатых депутатов Уфы – больше полумиллиарда рублей

«Бронза» по уровню доходов за 2017 год достается депутату-единороссу и директору ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» Андрею Носкову. Он задекларировал доход в сумме 147,8 миллиона рублей. Депутату принадлежат 4 автомобиля, в том числе, 2 Lexus, ЛУАЗик и 412-й «Москвич», мотовездеход, моторная лодка и 5 прицепов. Также в собственности депутата 27 земельных участков в Черногории в полной или частичной (1/2) собственности, 4 жилых дома также в Черногории в полной и частичной собственности, 5 квартир в России, 23 парковочных места, 54 нежилых помещения.