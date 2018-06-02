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Canon окончательно прекратил продавать пленочные фотокамеры

2 июня 2018, 14:01
Фирма Canon остановила реализацию пленочной камеры EOS-1v.

В последнее время торговые сети распродавали свои остатки, появившегося в 2000 году зеркального фотоаппарата. Об этом первого июня пишет газета «Известия».

Фотокамера Canon EOS-1v входит в линейку 35-миллиметровых автофокусных пленочных и цифровых зеркальных фотокамер. Ее самой первой моделью был Canon EOS 650. Фотоаппарат стал доступен для покупателей в далеком 1987 году.

В Canon пообещали вплоть до 2025 года принимать старые EOS-1v на сервисное обслуживание. Однако клиенты начиная с 2020 года могут начать получать отказ в ремонте. Причина заключается в недостатке запасных частей для старых аппаратов.

Отметим, что пленочные фотокамеры все еще продают компании Nikon, Leica, Fujifilm и Polaroid. Последние три фирмы изготавливают пленочные камеры с функцией моментальной печати.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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