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Полицейские Башкирии разыскивают пропавшую 11-летнюю школьницу из Иглино

1 июня 2018, 17:43
Мать оставила 11-летнюю Лику Бограмову в квартире у своей подруги в Иглино и ушла. Однако, вернувшись, не застала ни женщину, ни свою дочь.

Поисками девочки занимаются полицейские, родные и волонтеры. Из Управления уголовного розыска МВД по РБ в Иглино направлена группа сотрудников.

Приметы девочки: рост около 140-145 см, плотного телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: темно-синяя ветровка с капюшоном, юбка в черно-белую клетку, колготки синие, кофта черная, рубашку в красную клетку, белые балетки.

Особые приметы: на предплечье левой руку имеется послеоперационный шрам.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба позвонить по тел. 279-39-02 (дежурная часть МВД по РБ) или 279-32-92 (телефон доверия МВД по РБ).

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