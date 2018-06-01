Полицейские Башкирии разыскивают пропавшую 11-летнюю школьницу из Иглино

Мать оставила 11-летнюю Лику Бограмову в квартире у своей подруги в Иглино и ушла. Однако, вернувшись, не застала ни женщину, ни свою дочь.