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У санаториев Башкирии появится единая управляющая компания

31 мая 2018, 11:02
Об этом сообщил вице-премьер Евгений Гурьев.

Сегодня на заседании башкирского парламента вице -премьер Евгений Гурьев рассказал депутатам о планах правительства в отношении санаториев, которые в прошлом году были преобразованы из государственных предприятий в акционерные общества.

- Собственником на 100 процентов остается Республика Башкортостан, - сказал Евгений Гурьев. - Дальше в соответствии с поручением главы республики будут совершены ряд действий. Базовый вариант - одному из санаториев будут переданы функции управляющей компании, которая займется увеличением доходности санаториев и уменьшением издержек.

По словам Гурьева, сейчас все санатории кроме санатория "Талкас", имеют положительный финансовый баланс. Чтобы оздоровить ситуацию в санатории, "Талкас" реорганизовали путем присоединения к "Башфармации".

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