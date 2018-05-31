У санаториев Башкирии появится единая управляющая компания

- Собственником на 100 процентов остается Республика Башкортостан, - сказал Евгений Гурьев. - Дальше в соответствии с поручением главы республики будут совершены ряд действий. Базовый вариант - одному из санаториев будут переданы функции управляющей компании, которая займется увеличением доходности санаториев и уменьшением издержек.