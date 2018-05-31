Сколько стоят квартиры в Зеленой роще в Уфе

– Более чем доступная цена наших квартир-студий будет по карману даже молодым людям. Среди других преимуществ такого формата жилья – удобные планировки и возможность использовать в помещении любой стиль и цвет. Ну и, конечно,квартира-студия – идеальный вариант для тех, кто хочет приобрести себе жилье меньшей площади, а на свободные средства сделать, к примеру, новый ремонт, – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.