Сколько стоят квартиры в Зеленой роще в Уфе

Здесь не только удобная инфраструктура для работы и отдыха, но и весьма доступная недвижимость. Например, купить жилье в Зеленой роще сегодня можно всего от 1 млн. 400 тыс. руб.
Речь идет об удобных и современных квартирах-студиях в популярном комфорт-квартале «Московский», два дома которого уже заселены.
– Более чем доступная цена наших квартир-студий будет по карману даже молодым людям. Среди других преимуществ такого формата жилья – удобные планировки и возможность использовать в помещении любой стиль и цвет. Ну и, конечно,квартира-студия – идеальный вариант для тех, кто хочет приобрести себе жилье меньшей площади, а на свободные средства сделать, к примеру, новый ремонт, – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
Первый дом «Московского» был сдан в 2016 году, второй – в 2017 Строительство других домов комфорт-квартала ведется активными темпами. Будущих новоселов здесь ждут получистовая «белая» отделка квартир, комфортабельный паркинг, бесшумные скоростные лифты, помещения в холлах для велосипедов и колясок и благоустроенная придомовая территория.Помимо доступной цены и всех преимуществ настоящего комфорт-класса застройщик предлагает удобные программы приобретения: ипотеку без первого взноса,ипотеку от 6% годовых и беспроцентную рассрочку.
По вопросам покупки квартир в комфорт-квартале «Московский» обращайтесь в офис продаж ГК «Госстрой» по адресу: г Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 или звоните по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте квартал-московский.рф.