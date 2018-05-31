Ритейл по-башкирски: как выживают местные производители

- Мы уже много лет производим талкан*. С реализацией, конечно, нельзя сказать, что все прекрасно. Начинали мы с 1 коробки, сейчас производим в месяц в объеме 5-6 тонн. И это, конечно, не предел. Продаем в Татарию, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ижевск, продаем даже во Владивосток. У нас хорошее качество, мы делаем так, как надо. С Владивостока пытаемся выйти на китайский рынок. А с нашими сетями складывается не очень, – делится опытом Римма К., руководитель фермерского хозяйства, Мелеуз: