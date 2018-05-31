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Posted 31 мая 2018, 13:22

Published 31 мая 2018, 13:22

Modified 17 октября 2022, 19:47

Updated 17 октября 2022, 19:47

Ольга Бузова о концерте в Уфе: «Организация — топ!»

31 мая 2018, 13:22
В своем выпуске в соцсетях известная певица и телеведущая поделилась своими впечатлениями о шоу в «Огнях Уфы».

В своем влоге телеведущая рассказала, что в башкирской столице ее приятно удивила организация ее шоу.

- Организация в Уфе — просто топ! - заявила она и отметила, что к ее приезду в гримерке концертной площадки было все готово.

В отеле, где остановилась Ольга с командой, ее встретили чак-чаком и игрой на курае. Заслуженный артист республики, известный кураист Азат Бикчурин сыграл мелодию хита Ольги «Мало половин». Позже он признался, что вообще не знаком с творчеством Бузовой. В номере отеля певицу ждали сувениры и сладкое.

Между тем, сами организаторы уфимского концерта обвинили певицу в непорядочности. Связано это было с тем, что Ольга отложила концерт на полтора часа и не дала автографы детям-инвалидам, которые ждали ее очень долго. О том, что произошло на концерте Ольги Бузовой в Уфе, рассказала гендиректор канала MTVmix Евгения Машко.

- Концерт прошел хорошо, Ольга собрала более тысячи фанатов, и она действительно выкладывается на сцене. Она набрала много работы, поэтому перед выступлениями отсыпается и опаздывает на концерты. Но в этом зрители не виноваты, - рассказывает Евгения.

Напомним, вышедшая на сцену на полтора часа позже объявленного времени Ольга Бузова объяснила это "задержкой по техническим причинам, не зависящим от нее". По словам же организаторов, она в это время курила кальян и делала мейк.

Машко также обратилась к организаторам ее концертов в других городах, попросив взвесить все “за и против” в организации концерта, подчеркнув, что трудно выполнить “кабальные условия технического, бытового и финансового райдера”.

"Ольга, безусловно, хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной, истеричной звезды”, - отмечает Евгения и осуждает, в частности, тот факт, что певица называет себя вторым человеком в стране после Путина.

Кроме всего прочего, организаторы концерта попросили команду Ольги Бузовой выделить бесплатные билеты детям-фанатам из детских домов. На что им ответили: "Выделяйте из своих карманов" и предоставили билеты только для своей фан-группы, которая формирует контент в соцсетях. В итоге детям-сиротам билеты приобрели организаторы за свой счет.

Сама певица в своем влоге осталась очень довольно Уфой и публикой.

- Я совсем не спала, но когда вышла к вам, не знаю, что со мной происходит... Уфа, спасибо! У вас такая мощная энергетика! - провозгласила певица.

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#Надежда Валитова#Город#Новости
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