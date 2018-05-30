В Уфе женщина сорвалась с незакрепленной лестницы крана

Posted 30 мая 2018, 10:09
Published 30 мая 2018, 10:09
Modified 17 октября 2022, 19:46
Updated 17 октября 2022, 19:46
Инцидент произошел в декабре 2016 года. По информации прокуратуры, при спуске из кабины башенного крана на территории предприятия, женщина упала с незакрепленной лестницы крана. Она получила множественные переломы костей таза, сотрясение головного мозга, вывихи левого бедра, ушиб почек.
Орджоникидзевский суд Уфы обязал за это предприятие выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.