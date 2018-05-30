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Posted 30 мая 2018, 10:09

Published 30 мая 2018, 10:09

Modified 17 октября 2022, 19:46

Updated 17 октября 2022, 19:46

В Уфе женщина сорвалась с незакрепленной лестницы крана

30 мая 2018, 10:09
Суд обязал предприятие заплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. По информации прокуратуры, при спуске из кабины башенного крана на территории предприятия, женщина упала с незакрепленной лестницы крана. Она получила множественные переломы костей таза, сотрясение головного мозга, вывихи левого бедра, ушиб почек.

Орджоникидзевский суд Уфы обязал за это предприятие выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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