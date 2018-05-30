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Глава Алтайского края Александр Карлин подал в отставку

30 мая 2018, 16:47
Эксперты объясняют уход главы Алтайского края конфликтом с местными элитами, низкими результатами выборов в регионе и возрастом чиновника.

Об уходе в отставку Александр Карлин объявил сегодня, 30 мая.

- Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя Владимира Владимировича Путина с просьбой об отставке по собственному желанию. Это мое решение принято осознанно, по инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением, — сказал губернатор на заседании краевого правительства.

Александр Карлин руководил регионом почти 13 лет. Ранее «Ведомости» и «РБК» со ссылкой на собственные источники сообщали об отставке Карлина в июне.

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#Новости#Зиля Аскерова#Политика
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