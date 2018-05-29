В Башкирии за ночь в пожарах один человек пострадал и один скончался

В тот же день произошел пожар в селе Белянка Белокатайского района. Горели жилой дом, баня и сарай. В результате пожара пострадал мужчина 1979 года рождения. Сейчас он находится в реанимации Белокатайской центральной районной больнице. Причина пожара устанавливается.