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Posted 29 мая 2018, 06:44

Published 29 мая 2018, 06:44

Modified 17 октября 2022, 19:45

Updated 17 октября 2022, 19:45

В Башкирии убийце матери двоих детей смягчили уголовный срок

29 мая 2018, 06:44
Изначально осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на 9,5 лет.

Убийце матери двоих детей из Зиргана Ольги Емельяовой сократили срок на два месяца, сообщает «Башинформ» со ссылкой на представителя Верховного суда республики. Причиной уменьшения срока до девяти лет и четырех месяцев стало наличие у осужденного малолетних детей и раскаяние в содеянном.

В пользу потерпевшей стороны с убийцы суд постановил взыскать один миллион рублей возмещения морального вреда, а в пользу детей по 300 тысяч рублей. Также осужденный должен возместить материальный ущерб – 64380 рублей.

Напомним, 28 сентября прошлого года обнаружили тело матери двоих детей. Женщина ушла с работы в Салавате и не вернулась домой. Несколько позже стало известно, что ее видели в Зиргане. Родственники, полицейские и волонтеры искали женщину несколько дней.

В сентябре 2017 года обвиняемый познакомился с 27-летней жительницей Салавата. Мужчина уверяет, что та начала требовать с него деньги и угрожать. Тогда мужчина взял веревку и задушил женщину. Труп спрятал, присыпав землей. После во всем признался и раскаялся в содеянном.

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