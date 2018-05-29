Расстрел за джинсы: «Новые Известия» напомнили о смертной казни в 1961 году

Хотя по закону им полагалось не более 8 лет колонии, но лично Хрущёв добился для фарцовщиков смертной казни. В спешном порядке был принят указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций» и после третьего пересмотра дела обоих подсудимых приговорили к расстрелу по закону, принятому после совершения деяния. Этим был нарушен один из основных юридических принципов «закон не имеет обратную силу».