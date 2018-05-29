Новые бизнес-проекты придут в Ростовскую область после ПМЭФ

Так, до конца 2019 года в Аксайском районе Ростовской области недалеко от построенного в минувшем году аэропорта Платов будет возведен большой логистический комплекс. Инвестор — французская компания "ФМ Ложистик" - намерена вложить в реализацию проекта 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время все необходимые для начала строительства документы уже оформлены.