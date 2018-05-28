Языковой вопрос: Как относятся к обязательному изучению в регионах России

Также было установлено, что определение языком обучения школ только одного национального языка является нарушением права не владеющих им граждан на получение образования соответствующего уровня по месту проживания. Нарушением закона признали и изучение национальных языков без письменного согласия родителей, которое бы документально подтверждало волеизъявление обучающихся. Распоряжение администраций муниципальных образований об указании для некоторых школ национальных языков как единственных языков для преподавания тоже сочли незаконным.