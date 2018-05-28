mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе объявили бесплатную регистрацию на Федеральный саммит по недвижимости

28 мая 2018, 05:47
Регистрация на Федеральный саммит по недвижимости PRO Development в Уфе заканчивается.

29 мая в Уфе состоится Федеральный саммит по недвижимости – PRO Development в Уфе, где эксперты рынка обсудят локальные проблемы строительной отрасли Республики Башкортостан.

Представители отраслевого сообщества обсудят на Саммите такие вопросы, как:

- Инвестиционный потенциал Уфы и республики Башкортостан для развития девелоперских проектов;

- Меры государственной поддержки градостроительной деятельности;

- Главные принципы взаимодействия бизнеса и власти в регионе;

- Привлекательность местного рынка недвижимости для федеральных инвесторов, компаний из других регионов;

- Альтернативные форматы финансирования жилья кроме ДДУ;

- Перспективы сегментов арендного жилья и некоммерческого жилья. Какие застройщики смогут принимать участие в строительстве жилья по этим;

- Тенденции уфимского рынка недвижимости: ключевые направления для преобразований в жилом и коммерческом секторе;

- Точки роста для развития проектов жилой недвижимости в Уфе и регионе. Куда идет сегодня покупатель?

Стать участником Саммита можно бесплатно по предварительной регистрации. Количество мест ограничено!

Материалы по теме
В Башкирии количество сделок с недвижимостью сократилось на 15%Жители Башкирии стали активно скупать недвижимость в Москве и КрымуВ Уфе пройдет федеральный саммит по недвижимости PRO Development
#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48