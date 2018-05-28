В Уфе объявили бесплатную регистрацию на Федеральный саммит по недвижимости

29 мая в Уфе состоится Федеральный саммит по недвижимости – PRO Development в Уфе, где эксперты рынка обсудят локальные проблемы строительной отрасли Республики Башкортостан.
Представители отраслевого сообщества обсудят на Саммите такие вопросы, как:
- Инвестиционный потенциал Уфы и республики Башкортостан для развития девелоперских проектов;
- Меры государственной поддержки градостроительной деятельности;
- Главные принципы взаимодействия бизнеса и власти в регионе;
- Привлекательность местного рынка недвижимости для федеральных инвесторов, компаний из других регионов;
- Альтернативные форматы финансирования жилья кроме ДДУ;
- Перспективы сегментов арендного жилья и некоммерческого жилья. Какие застройщики смогут принимать участие в строительстве жилья по этим;
- Тенденции уфимского рынка недвижимости: ключевые направления для преобразований в жилом и коммерческом секторе;
- Точки роста для развития проектов жилой недвижимости в Уфе и регионе. Куда идет сегодня покупатель?
Стать участником Саммита можно бесплатно по предварительной регистрации. Количество мест ограничено!