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Posted 28 мая 2018, 12:16

Published 28 мая 2018, 12:16

Modified 17 октября 2022, 19:44

Updated 17 октября 2022, 19:44

В Башкирии руководителей стройкомпании поймали на коммерческом подкупе

28 мая 2018, 12:16
Сюжет
Антикоррупция
В Башкирии 57-летний директор ООО “Уральская строительная компания” и 65-летний начальник учатска предприятия обвиняются в коммерческом подкупе.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении них.

Как выяснило следствие, в декабре прошлого года между этой компанией и АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» заключен договор подряда на выполнение земляных работ и прокладки трубопровода. В январе выяснилось, что часть работ уже выполнили работники комбината.

Для того, чтобы не терять деньги, представители строительной компании предложили представителю комбината вознаграждение 1,5 млн рублей и попросили подписать соответствующие документы.

При передаче подкупа в размере 700 тысяч рублей начальник участка строительной компании был задержан полицией.

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