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Posted 28 мая 2018, 11:08

Published 28 мая 2018, 11:08

Modified 17 октября 2022, 19:44

Updated 17 октября 2022, 19:44

В аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет Utair

28 мая 2018, 11:08
Авиакомпания Utair начала проверку по факту ЧП с одним из своих самолетов.

При взлете у рейса UT362, следующего по маршруту Магнитогорск —Москва, оторвалось одно из шасси. Об этом пишет портал rns.online.

Поврежденный авиалайнер смог приземлиться в штатном режиме в аэропорту Внуково. По словам командира воздушного судна, стойка шасси получила повреждение в ходе некоего удара при взлете.

Авиакомпания Utair создала специальную комиссию для расследования инцидента.

#Происшествия#Новости
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