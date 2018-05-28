В аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет Utair

Posted 28 мая 2018, 11:08
Published 28 мая 2018, 11:08
Modified 17 октября 2022, 19:44
Updated 17 октября 2022, 19:44
При взлете у рейса UT362, следующего по маршруту Магнитогорск —Москва, оторвалось одно из шасси. Об этом пишет портал rns.online.
Поврежденный авиалайнер смог приземлиться в штатном режиме в аэропорту Внуково. По словам командира воздушного судна, стойка шасси получила повреждение в ходе некоего удара при взлете.
Авиакомпания Utair создала специальную комиссию для расследования инцидента.