На родине Мустая Карима прозвенел «Последний звонок»

- Очень хочется, чтоб вы были успешными, чтоб удачу поймали за хвост. Чтоб не забывали родную школу, которая носит имя Мустая Карима - и мне это очень важно. Самое главное, чтоб вы были настоящими людьми, а мы будем следить за вашими успехами. Не ошибитесь, выберите хорошую, правильную дорогу. От души желаю вам поступить туда, куда вы хотите, - взволнованно говорила Альфия Мустаевна.