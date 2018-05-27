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Взрывы в Урмане: Прошло семь лет - вспоминаем эти дни

27 мая 2018, 14:25
За 5 дней сгорели почти 1000 домов.

Пожар на складе боеприпасов близ деревни Урман Иглинского района Башкирии начался 26 мая 2011 года в 13.45 и длился 5 дней. Во время тушения были эвакуированы более 3000 жителей деревень Урман и Кудеевка. Сгорело около 1000 домов, более сотни человек признаны пострадавшими. Во время ЧП погибших не было. Людей спасали не только сотрудники МЧС, но и гражданские, например, местный депутат Александр Минеев.

Виновным в пожаре был признан рядовой Деняев, который неосторожно обращался с боеприпасами во время погрузочных работ.

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