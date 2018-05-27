Взрывы в Урмане: Прошло семь лет - вспоминаем эти дни

Пожар на складе боеприпасов близ деревни Урман Иглинского района Башкирии начался 26 мая 2011 года в 13.45 и длился 5 дней. Во время тушения были эвакуированы более 3000 жителей деревень Урман и Кудеевка. Сгорело около 1000 домов, более сотни человек признаны пострадавшими. Во время ЧП погибших не было. Людей спасали не только сотрудники МЧС, но и гражданские, например, местный депутат Александр Минеев.