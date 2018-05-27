В Уфе простились с альпинистом, погибшим при восхождении на Эверест

По рассказам очевидцев у Рустема Амирова на высоте 7800 метров разыгралась горная болезнь, и из- за кислородного голодания и он 6 часов сидел на холоде -30 градусов в метель, пока ему не оказали помощь альпинисты. Потом его состояние ухудшилось, и он принял решение спускаться вниз. Альпинист потерял сознание, спасатели не успели ему помочь. Рустему Амирову было 40 лет, у него осталось двое детей.