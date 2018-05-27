В Уфе простились с альпинистом, погибшим при восхождении на Эверест

Posted 27 мая 2018, 07:23
Published 27 мая 2018, 07:23
Modified 17 октября 2022, 19:44
Updated 17 октября 2022, 19:44
В Уфе простились с Рустемом Амировым. Опытный башкирский альпинист погиб при восхождении на гору Эверест. По словам друзей это была его главная цель в жизни. Он не дошел до пика высотой 8,5 тысяч метров буквально 100 метров.
К трагической экспедиции альпинист готовился несколько лет. Подобные восхождения требуют серьезной физической и материальной подготовки. Рустем Амиров хотел покорить крышу мира. О горе Эверест снимают фильмы, рассказывают красивые истории. Однако многие и не подозревают насколько опасен подъем на вершину. По оценкам экспертов, при попытках свершить восхождение погибло более 200 человек.
О том, что Рустем шел на риск знали его родные. С женой Галиной они часто вместе покоряли вершины.
- Места стоит того, чтобы жить, а любовь, чтобы ждать. Это было нашим девизом, - рассказывает Галина Амирова. - Когда он решил посвятить свою жизнь горам на профессиональном уровне, я его поддерживала.
Он очень просил: « не подрезай мне крылья». Я его во всем и поддерживала. Я понимала, какой это риск. Рустем Амиров более 10 лет покорял вершины. 12 раз поднимался на Эльбрус как спортсмен и как гид, покорил Пик Ленина, Хан-Тенгри и Чоу Ю. Сейчас сложно разобраться в обстоятельствах трагедии, - говорит жена альпиниста.
Сначала он стал жертвой мошенников, которым он перевел деньги, был вынужден изменить маршрут. Затем акклиматизация, вирус, сразивший лагерь альпинистов, а затем переохлаждение.
По рассказам очевидцев у Рустема Амирова на высоте 7800 метров разыгралась горная болезнь, и из- за кислородного голодания и он 6 часов сидел на холоде -30 градусов в метель, пока ему не оказали помощь альпинисты. Потом его состояние ухудшилось, и он принял решение спускаться вниз. Альпинист потерял сознание, спасатели не успели ему помочь. Рустему Амирову было 40 лет, у него осталось двое детей.