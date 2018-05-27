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Posted 27 мая 2018, 07:23

Published 27 мая 2018, 07:23

Modified 17 октября 2022, 19:44

Updated 17 октября 2022, 19:44

В Уфе простились с альпинистом, погибшим при восхождении на Эверест

27 мая 2018, 07:23
О смерти альпиниста стало известно 17 мая. До вершины Лхоцзе в Гималаях высотой 8,5 тысяч метров он не дошел буквально 100 метров.

В Уфе простились с Рустемом Амировым. Опытный башкирский альпинист погиб при восхождении на гору Эверест. По словам друзей это была его главная цель в жизни. Он не дошел до пика высотой 8,5 тысяч метров буквально 100 метров.

К трагической экспедиции альпинист готовился несколько лет. Подобные восхождения требуют серьезной физической и материальной подготовки. Рустем Амиров хотел покорить крышу мира. О горе Эверест снимают фильмы, рассказывают красивые истории. Однако многие и не подозревают насколько опасен подъем на вершину. По оценкам экспертов, при попытках свершить восхождение погибло более 200 человек.

О том, что Рустем шел на риск знали его родные. С женой Галиной они часто вместе покоряли вершины.

- Места стоит того, чтобы жить, а любовь, чтобы ждать. Это было нашим девизом, - рассказывает Галина Амирова. - Когда он решил посвятить свою жизнь горам на профессиональном уровне, я его поддерживала.

Он очень просил: « не подрезай мне крылья». Я его во всем и поддерживала. Я понимала, какой это риск. Рустем Амиров более 10 лет покорял вершины. 12 раз поднимался на Эльбрус как спортсмен и как гид, покорил Пик Ленина, Хан-Тенгри и Чоу Ю. Сейчас сложно разобраться в обстоятельствах трагедии, - говорит жена альпиниста.

Сначала он стал жертвой мошенников, которым он перевел деньги, был вынужден изменить маршрут. Затем акклиматизация, вирус, сразивший лагерь альпинистов, а затем переохлаждение.

По рассказам очевидцев у Рустема Амирова на высоте 7800 метров разыгралась горная болезнь, и из- за кислородного голодания и он 6 часов сидел на холоде -30 градусов в метель, пока ему не оказали помощь альпинисты. Потом его состояние ухудшилось, и он принял решение спускаться вниз. Альпинист потерял сознание, спасатели не успели ему помочь. Рустему Амирову было 40 лет, у него осталось двое детей.

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