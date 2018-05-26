МЧС сообщили подробности возгорания торгового центра в Башкирии

Posted 26 мая 2018, 06:45
Published 26 мая 2018, 06:45
Modified 17 октября 2022, 19:43
Updated 17 октября 2022, 19:43
Как мы писали ранее, в Нефтекамске вчера вечером загорелся торговый центр «Рубин», находящийся на окраине города.
МЧС сообщили, в чем была причина возгорания здания, который оказался трехэтажным. По мнению спасателей, загорелся утеплитель. В результате, огонь повредил утеплитель на 10 квадратных метрах площади.
Пожар был устранен силами пожарно-спасательных подразделений в 22.12 часов. Причина пожара пока устанавливается.