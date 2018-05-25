В сезон 2017-2018 года экспорт зерна увеличился больше чем в полтора раза

Речь идет об экспорте: за сезон с июля 2017 по апрель 2017 года железнодорожным транспортом перевезено на экспорт 15,63 миллиона тонн зерновых грузов. Это на 64% больше, чем в предыдущий сезон. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами Аналитического центра АО «Русагротранс».