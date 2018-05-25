Министр образования Башкирии отчиталась о готовности к ЕГЭ

- Вот сегодня утром я побывала на Последнем звонке в одной из школ и от родителей услышала первый вопрос: как наши дети сдадут ЕГЭ. Отвечаю:нормально сдадут, как учились в течение всех школьных лет, так и сдадут. Это нормальный процесс. Если вдруг почувствует себя плохо ребенок во время экзамена, всегда есть возможность пересдать на несколько дней позднее, - пояснила глава минобраза РБ.