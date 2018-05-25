Министр образования Башкирии отчиталась о готовности к ЕГЭ

Posted 25 мая 2018, 08:05
Published 25 мая 2018, 08:05
Modified 17 октября 2022, 19:43
Updated 17 октября 2022, 19:43
Об этом на пресс-конференции в агентстве "Башинформ" сообщила министр образования республики Гульназ Шафикова. В этом году пока число 11-классников уступает статистике прошлого года на 306 человек. Но уже в ближайшие годы прогнозируется снова рост числа учеников выпускных классов, ведь до 11 классов дорастут дети, рожденные в начале 21-го века, когда экономический кризис отступил.
Все пункты сдачи ЕГЭ (их в Башкирии будет 98) будут иметь видеокамеры. Что касается ОГЭ, то в этом году видеонаблюдение также появится и в 10% пунктов их сдачи. Во всех пунктах сдачи ЕГЭ материалы испытаний будут распечатываться на местах. Оборудование для этого готово. После сдачи экзамена результаты также будут сканироваться на местах.
В регионе будут действовать четыре ситуационных центра. За ходом ЕГЭ будут следить 229 местных наблюдателей, а также специалисты, приехавшие из других городов. Будут также работать летучие команды наблюдателей из специалистов минобразования РБ, Рособрнадзора и добровольцев, которые поедут по школам.
Любопытная статистика нарушений уже имеется по итогам досрочной сдачи ЕГЭ весной. Были сигналы о 64 подозрениях на нарушения, три из них оказались обоснованы. При этом два нарушения касались одной и той же выпускницы. Девушка сможет пересдать экзамен уже только на следующий год.
Гульназ Шафикова попросила родителей выпускников зять себя в руки и не нагнетать атмосферу дома, чтобы дети готовились к экзаменам в спокойной обстановке.
- Вот сегодня утром я побывала на Последнем звонке в одной из школ и от родителей услышала первый вопрос: как наши дети сдадут ЕГЭ. Отвечаю:нормально сдадут, как учились в течение всех школьных лет, так и сдадут. Это нормальный процесс. Если вдруг почувствует себя плохо ребенок во время экзамена, всегда есть возможность пересдать на несколько дней позднее, - пояснила глава минобраза РБ.