БСК считает заявление о строительстве завода в Казахстане непроработанным

БСК с огромным уважением относится к казахстанским партнерам, многие годы бесперебойно снабжая потребителей из Казахстана кальцинированной и каустической содой,бикарбонатом натрия и другими химическими продуктами. В настоящее время ведутся переговоры с участниками местного рынка и Правительством республики Казахстан о реализации совместных проектов, в том числе в рамках Межправительственного соглашения России и Казахстана, однако проекта по производству кальцинированной соды среди них нет.