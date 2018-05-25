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Posted 25 мая 2018, 12:08

Published 25 мая 2018, 12:08

Modified 17 октября 2022, 19:43

Updated 17 октября 2022, 19:43

БСК считает заявление о строительстве завода в Казахстане непроработанным

25 мая 2018, 12:08
На встрече с делегацией Павлодарской области Казахстана Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал о возможном совместном проекте по производству соды.

Башкирская содовая компания оценивает заявление о перспективах строительства содового завода в соседней республике как преждевременное и недостаточно проработанное.

Представители компании изучали варианты строительства содового завода на территории республики Казахстан, однако на основании имеющихся геологических данных о ключевых источниках сырья сочли данный проект бесперспективным. Для надежного обеспечения кальцинированной содой потребителей из России и стран СНГ Башкирская содовая компания увеличила объемы производства.

Сегодня сложился оптимальный баланс производства и потребления кальцинированной соды. Неподготовленные и непродуманные действия, направленные на сокращение или увеличение выпуска данного продукта, приведут к негативным последствиям, таким как: разбалансировка рынка, потеря инвестиционных вложений, уменьшение налоговых поступлений и напряжение на рынке занятости.

БСК с огромным уважением относится к казахстанским партнерам, многие годы бесперебойно снабжая потребителей из Казахстана кальцинированной и каустической содой,бикарбонатом натрия и другими химическими продуктами. В настоящее время ведутся переговоры с участниками местного рынка и Правительством республики Казахстан о реализации совместных проектов, в том числе в рамках Межправительственного соглашения России и Казахстана, однако проекта по производству кальцинированной соды среди них нет.

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