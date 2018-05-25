Ансамбль песни и танца «Мирас» города Уфы завершил творческий сезон

Этот творческий год для ансамбля выдался насыщенным. С самого открытия началась активная гастрольная деятельность по городам и районам Башкортостана. Так, “Мирас” впервые в своей истории выступил с концертами в городах Белорецк, Учалы, Нефтекамск, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском, Благовещенском, Аургазинском, Туймазинском районах, а также в соседней Челябинской области. По доброй традиции, в феврале состоялся большой сольный концерт в ГКЗ “Башкортостан”. В конце марта ансамблю выпала честь принять участие в Международном фестивале “Михаил Мурашко приглашает друзей” в Республике Марий Эл.