В Уфе из-за «Весеннего бала» перекроют центральные улицы

Posted 24 мая 2018, 09:14
Published 24 мая 2018, 09:14
Modified 17 октября 2022, 19:42
Updated 17 октября 2022, 19:42
Движение перекроют по улице Октябрьской революции – на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина – на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной – на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина – на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении.
На время проведения данного мероприятия также будут изменены схемы движения автобусов муниципальных маршрутов.
Администрация ГО город Уфа приносит извинения за возможные неудобства, просит автолюбителей заранее планировать маршрут своего движения и приглашает горожан и гостей столицы Башкортостана на «Весенний бал», сообщили в пресс-службе ведомства.